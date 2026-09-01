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Трутнев: с 2028 года ожидаются поставки Ан-2 с российским двигателем ВК-800

Трутнев: с 2028 года ожидаются поставки Ан-2 с российским двигателем ВК-800

Минпромторг с 2028 года готов поставлять полностью обновлённые самолёты Ан-2 с российским двигателем ВК-800, сообщил вице-премьер — полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев.

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