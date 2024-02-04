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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Bloomberg узнал детали плана выпуска облигаций для Украины под залог активов России

«Большая семерка» и Евросоюз обсуждают использование заблокированных активов российского Центробанка в качестве обеспечения для облигаций, которые планируется выпустить с целью привлечения средств помощи Украине, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

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