Эксперты: ВКС РФ зачищают Киев и Харьковскую область для подготовки к наступлению

На этом фоне стало известно о том, что ВС РФ уничтожили группу пехоты ВСУ на Донецком направлении. Эксперты: ВКС РФ зачищают Киев и Харьковскую область в рамках подготовки к наступлению ВКС РФ нанесли серию мощных ударов по объектам ВСУ.