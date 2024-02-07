Эксперты: ВКС РФ зачищают Киев и Харьковскую область для подготовки к наступлению

На этом фоне стало известно о том, что ВС РФ уничтожили группу пехоты ВСУ на Донецком направлении. Эксперты: ВКС РФ зачищают Киев и Харьковскую область в рамках подготовки к наступлению ВКС РФ нанесли серию мощных ударов по объектам ВСУ.
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