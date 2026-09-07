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Песков: Пашинян посетит Москву в ближайшее время

Песков: Пашинян посетит Москву в ближайшее время

Визит премьера Армении Никола Пашиняна в Россию состоится в ближайшее время в этом году, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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