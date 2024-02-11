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Французский политик Филиппо назвал главу МИД Франции «агентом Вашингтона»

Французский политик Филиппо назвал главу МИД Франции «агентом Вашингтона»

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал министра иностранных де Франции Стефана Сежурне «агентом Вашингтона» из-за его заявления о возможности предоставления Украине кредита в $100 млрд, которое он сделал в интервью газете Ouest-France.

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