Французский политик Филиппо назвал главу МИД Франции «агентом Вашингтона»

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал министра иностранных де Франции Стефана Сежурне «агентом Вашингтона» из-за его заявления о возможности предоставления Украине кредита в $100 млрд, которое он сделал в интервью газете Ouest-France.
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