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Заявление «Ф-1» и ФИА: «Власти Саудовской Аравии дали полные гарантии безопасности, Гран-при продолжится по плану»

«Формула-1» и Международная автомобильная федерация (ФИА) подтвердили, что Гран-при Саудовской Аравии продолжится в обычном режиме.

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