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Der Spiegel: канцлер Германии Шольц отправится в Москву с миротворческой миссией

Der Spiegel: канцлер Германии Шольц отправится в Москву с миротворческой миссией

Вслед за Орбаном гнев Киева решил навлечь на себя канцлер Германии Олаф Шольц. Издание Der Spiegel утверждает, что немецкий политик планирует отправиться в Москву с миротворческой миссией.

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