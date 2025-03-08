Шах и мат, Путин... или самый главный итог саммита Евросоюза

Вячеслав Пепеляев их нужно душить прям в зародыше

ВМ Владимир Минаков "саммит можно было бы вообще не проводить" Саммит - лишь повод собраться у поляны и на халяву роскошно пожрать и выпить... А кому-то и тело потешить в отсутствии домашних контролёров. Потискаются да полобызаются на камеру, да устроят сабантуй для души и живота - чем не королевское пиршество... Старо, как мир... И то, что где-то люди гибнут - так за чьи интересы они гибнут? Вот и повод выпить...