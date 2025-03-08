А гонка вооружений — это чей Орешник быстрее прилетит??? Очередной экстренный саммит европейцев, кратко: - Мы сильнее России в военном плане.
Шах и мат, Путин... или самый главный итог саммита Евросоюза
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Вячеслав Пепеляев
их нужно душить прям в зародыше
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5 час.
ВМ
Владимир Минаков
"саммит можно было бы вообще не проводить" Саммит - лишь повод собраться у поляны и на халяву роскошно пожрать и выпить... А кому-то и тело потешить в отсутствии домашних контролёров. Потискаются да полобызаются на камеру, да устроят сабантуй для души и живота - чем не королевское пиршество... Старо, как мир... И то, что где-то люди гибнут - так за чьи интересы они гибнут? Вот и повод выпить...
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4 час.
Александр Батт
Англосаксы издавна вбивали клинья между славянами. И добились своего. Украинцы и русские убивают друг друга на территории своей бывшей общей страны - СССР. А славянские Польша, Словакия и Чехия помогают этому. Но Западу не нужна чья-либо победа в этой войне. Для США главное, чтобы мы как можно дольше и больше уничтожали друг друга. Поэтому страны НАТО будут бесконечно ПРОИЗВОДИТЬ и поставлять оружие Украине, испытывая его на славянах. И если, вдруг, завтра начнут побеждать украинцы, то Запад станет помогать России, злорадно ухмыляясь.
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3 час.
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