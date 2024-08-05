Роскосмос запустит конвейерное производство спутников в 2027 году

В России в скором времени планируется перейти на серийное производство спутников. Об этапах перехода рассказал в интервью «Интерфаксу» Андрей Ельчанинов, первый заместитель генерального директора Роскосмоса.
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