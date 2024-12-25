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Рухнувший самолёт Баку-Грозный мог сменить курс из-за угрозы атаки БПЛА

Рухнувший самолёт Баку-Грозный мог сменить курс из-за угрозы атаки БПЛА

Воздушное судно упало в аэропорту Актау (Казахстан).Произошло крушение самолета, выполнявшего рейс Баку-Грозный.

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