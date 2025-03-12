Sikorsky успешно испытала военный беспилотник вертикального взлета и посадки с неподвижным крылом

Испытания беспилотника вертикального взлета и посадки с неподвижным крылом / © Sikorsky Прототип массой 52 килограмма, оснащенный двумя винтами, продемонстрировал эксплуатационную устойчивость и маневренность во всех режимах полета.
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