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Царьград

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Чем обернулись санкции для Европы? Ситуация двоякая

Чем обернулись санкции для Европы? Ситуация двоякая

16 пакетов санкций, наложенных на нас, сильно изменили экономические отношения России и Европы: импорт и экспорт товаров упал практически до нулевых значений.

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