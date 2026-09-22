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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чет Холмгрен: «Часы носят не для того, чтобы узнавать время. Их носят, чтобы все вокруг знали, как твое время ценно»

Центровой «Оклахомы» Чет Холмгрен озвучил предназначение наручных часов, находясь в магазине элитного швейцарского бренда Audemars Piguet со своим товарищем по команде Джаредом Маккейном .

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