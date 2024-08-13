Идет ва-банк? Алсу подала три иска против Абрамова

Певица Алсу подала сразу три иска против своего супруга, бизнесмена Яна Абрамова. Несколько недель назад юристы артистки обратились в Савеловский суд Москвы с требованием отменить меры по обеспечению иска, касающегося раздела имущества пары.
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