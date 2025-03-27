Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 065 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Boris Borisov
    Грозный заголовок и ...мешанина предположений, пожеланий , хотений , общих фраз всё , как всегда. Ясно только то , чт...Будет вот так или...
  • Владимир Акулов
    Реальный случай ... Наш город небольшой... Много красивых девушек ... Парней непьющих и богатых м...Алименты это позо...
  • Alex Nемо
    Правильные вопросы наконец-то...Пошарим в трюмах ...

Без царя в голове: Zsar Outlet Village обошелся финнам в 50 млн евро, теперь его не могут спихнуть и за 70 тыс.

Без царя в голове: Zsar Outlet Village обошелся финнам в 50 млн евро, теперь его не могут спихнуть и за 70 тыс.

Аутлет, построенный на границе с Россией, из-за глупости властей Суоми оказался никому не нужен Людмила Николаева Фото: Steffen Trumpf/dpa/Global Look Press Материал комментируют: Виталий Милонов Петер Хилтонен В Финляндии, «самой счастливой стране мира», по версии Международного исследовательского проекта под эгидой ООН, стремительно растет численность банкротств.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Мы такик &quot;щедрые&quot;,где не надо,
Ответить
11 час.
Eduard
Потгму что пора прекратить политикам Европы нос в экономику сувать иработать на избирателей,а не Украину чуждую,
Ответить
11 час.
Наталья Романенко
Разжалобились, наши проблемы всех только радуют, никак не дождутся момента урвать что нибудь и плюнуть за помощь
Ответить
3 час.
наверх