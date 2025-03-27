Без царя в голове: Zsar Outlet Village обошелся финнам в 50 млн евро, теперь его не могут спихнуть и за 70 тыс.

Аутлет, построенный на границе с Россией, из-за глупости властей Суоми оказался никому не нужен Людмила Николаева Фото: Steffen Trumpf/dpa/Global Look Press Материал комментируют: Виталий Милонов Петер Хилтонен В Финляндии, «самой счастливой стране мира», по версии Международного исследовательского проекта под эгидой ООН, стремительно растет численность банкротств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Впервые в истории СВО: Охота на генералов. "Искандеры" уничтожили пять штабов. Ликвидированы командующие фронтом, СБУ и офицеры НАТО. Вскрыт некролог
- "Выбили зубы, порвали губу": Мигрант отнял машину у бойца СВО. Полиция бессильна. Ветераны стали добычей
- Алименты это позорище. Юрист разносит в пух и прах тех, кто бежит в суд за деньгами от мужей
Свежие комментарии