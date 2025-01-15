В Ираке создадут постоянную экспозицию продукции проектов инициативы Riyada

Советник премьер-министра и исполнительный директор инициативы Riyada Хусейн Фламерс объявил о планах по развитию инициативы Riyada в Ираке и переходу к стадии инкубации проектов, 14 января сообщает Shafaq News.
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