Количество пассажиров, обслуженных в аэропорту Сочи в 2024 году, сократилось на 1,3% В сочинском аэропорту в 2024 году обслужили более 13,7 миллиона человек.
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Количество пассажиров, обслуженных в аэропорту Сочи в 2024 году, сократилось на 1,3% В сочинском аэропорту в 2024 году обслужили более 13,7 миллиона человек.