США готовы позволить Саудовской Аравии обогащать уран - на основании соглашения Администрация президента Дональда Трампа дала зелёный свет соглашению о ядерном сотруднич.
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США готовы позволить Саудовской Аравии обогащать уран - на основании соглашения Администрация президента Дональда Трампа дала зелёный свет соглашению о ядерном сотруднич.
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