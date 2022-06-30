Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Голованов
    Как ей (смертности) не быть, если в той же Ялте скорая едет на вызов более 6 часов. 29 июня в 14 с минутами вызвал ск...Количество пенсио...
  • АНП
    Тех кто за это отвечает за разруху-гнать с должностей,отдать под следствие,под суд и в тюрьму с конфискашкой.В вотчине «Сургут...
  • Дмитрий Бакланов
    Им надо прибыль за рубеж выводить, кто был против вывода прибыли за рубеж? Вот этот и угрожает. Не дает, понимаешь, г...Нефтесервисная ко...

Дума ХМАО утвердила штрафы за продажу несовершеннолетним энергетиков: от 3 до 100 тысяч рублей

Дума ХМАО утвердила штрафы за продажу несовершеннолетним энергетиков: от 3 до 100 тысяч рублей

Депутаты думы Ханты-Мансийского автономного округа сегодня установили административную ответственность за нарушения ограничений продажи безалкогольных тонизирующих напитков.

Вернуться к статье
Страница канала

Картина дня

наверх