Спорт и диета
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Спорт и диета

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АЛТ и АСТ выше нормы: почему это не всегда означает болезнь печени

АЛТ и АСТ выше нормы: почему это не всегда означает болезнь печени

Когда я впервые вижу в результатах своих анализов цифры, выходящие за границы референсных значений, первая мысль почти всегда одна и та же: что-то не так.

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