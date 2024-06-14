Управление Россельхознадзора успешно начало использовать приложение МП «Инспектор»

Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям в рамках цифровизации контрольной (надзорной) деятельности приступило к проведению профилактических визитов в новом формате – в режиме видео-конференц-связи через мобильное приложение «Инспектор».
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