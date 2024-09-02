Глава Камчатки объявил 3 сентября днём траура в связи с крушением вертолёта

Вертолёт, на борту которого находились 22 человека, разбился 31 августа.Губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил 3 сентября 2024 года днём траура после крушения вертолёта Ми-8 с 22 людьми на борту.
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