Захарова оценила слова Борреля о превращении Евросоюза в военный блок

Прогнозы Москвы относительно будущего Европейского союза сбылись. Так официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление главы дипломатической службы Евросоюза Жозепа Борреля о необходимости срочного превращения ЕС в дополняющий НАТО военный блок.
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