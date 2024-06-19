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«404-й километр?» Йеменцы гвозданули укросудно, а Иран проигнорил SOS

«404-й километр?» Йеменцы гвозданули укросудно, а Иран проигнорил SOS

«Привет от наших?» Торговый укрокорабль пущен на дно в Адене. Самое любопытное.Итак, что известно: Мирное (типа того) торговое судно Verbena благополучное плыло из Малайзии до Италии (Венеция) Везло различные деревянные стройматериалы.

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