«404-й километр?» Йеменцы гвозданули укросудно, а Иран проигнорил SOS

«Привет от наших?» Торговый укрокорабль пущен на дно в Адене. Самое любопытное.Итак, что известно: Мирное (типа того) торговое судно Verbena благополучное плыло из Малайзии до Италии (Венеция) Везло различные деревянные стройматериалы.