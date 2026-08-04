NQ 4H | Is the Market Maker Buy Model Confirmed? Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures (Sep 2026) CME_MINI:MNQU2026 propfirmwise After several weeks of bearish order flow, Nasdaq is beginning to show early signs of a Market Maker Buy Model developing.
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