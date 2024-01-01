Фото: ТАСС / Антон Новодережкин Голос Мордора, специально для «Абзаца». 29 декабря 2023, 16:42.Творчество и гражданскую позицию музыканта разбирает Голос Мордора.
Миф номер ноль: как Юрий Шевчук совмещает «бунтарство» с конформизмом
Комментарии
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Sergiy Che
Музыкант Юра скурвился давно - я лично это понял, когда читал его интервью ещё после помаранчовой "Ряволюции" в Киеве где Шевчук страдал что типа: - "я спевал у вас на майдане поддерживая помаранчовых, а вы сделали народным артистом Украины Филю Киркорова который пел на иной стороне!" (Филя его давний враг - ещё в 90х пьяненький Шевчук встретил Бедросовича в питерской гостинице "Европейская" и докопался к нему с вопросом: - "Ну как тебе Филя в моём родном городе?" На что Филя тут же нашёлся со встречным вопросом: - "Это в Уфе что ли?? Не помню когда там выступал..." Народ заржал, а Шевчук решил подраться с Филей, но у того была охрана которая Шевчуку выбила зуб спереди улыбки - с тех пор Филя его личный враг... 🙂
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14 час.
ВБ
Виталий Бакунович
Юра уже не тот...Стыдно !
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6 час.
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