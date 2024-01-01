Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 020 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Рамиль Гилазетдинов
    Главный редактор популярного портала Orda.kz Гульшат Бажкенова. На картинках - Гульнара 🤔"У русских тепло ...
  • Рамиль Гилазетдинов
    Не знаю не знаю, попытка погасить огонь огнём мало к чему хорошему приводит!О паритете
  • cto talykova
    Премия модного телеканала. Фу ты ну ты. А смуту подняли, как будто ей орден вручили, за заслуги перед отечеством.Нача...Актер Никоненко в...

Миф номер ноль: как Юрий Шевчук совмещает «бунтарство» с конформизмом

Миф номер ноль: как Юрий Шевчук совмещает «бунтарство» с конформизмом

Фото: ТАСС / Антон Новодережкин Голос Мордора, специально для «Абзаца». 29 декабря 2023, 16:42.Творчество и гражданскую позицию музыканта разбирает Голос Мордора.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Sergiy Che
Музыкант Юра скурвился давно - я лично это понял, когда читал его интервью ещё после помаранчовой &quot;Ряволюции&quot; в Киеве где Шевчук страдал что типа: - &quot;я спевал у вас на майдане поддерживая помаранчовых, а вы сделали народным артистом Украины Филю Киркорова который пел на иной стороне!&quot; (Филя его давний враг - ещё в 90х  пьяненький Шевчук встретил Бедросовича в питерской гостинице &quot;Европейская&quot; и докопался к нему с вопросом: - &quot;Ну как тебе Филя в моём родном городе?&quot; На что Филя тут же нашёлся со встречным вопросом: - &quot;Это в Уфе что ли?? Не помню когда там выступал...&quot; Народ заржал, а Шевчук решил подраться с Филей, но у того была охрана которая Шевчуку выбила зуб спереди улыбки - с тех пор Филя его личный враг... 🙂
Ответить
14 час.
ВБ
Виталий Бакунович
Юра уже не тот...Стыдно !
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх