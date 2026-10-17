Оформить заказ на обновленный 2026 модельного года теперь могут российские покупатели. Китайский премиальный бренд привез бизнес-седан в единственной комплектации Deluxe, а ее рекомендованная розничная цена – 4 480 000 рублей.
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