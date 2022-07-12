В США взорвали монумент, который многие считают «сатанинскими скрижалями»

В американском штате Джорджия неизвестные взорвали скандальный памятник, который называли американским Стоунхенджем – шестиметровый гранитный монумент «Скрижали Джорджии».
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