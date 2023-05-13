Русская весна

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Концерн Rheinmetall создал совместное предприятие с «Укроборонпромом»

Концерн Rheinmetall создал совместное предприятие с «Укроборонпромом»

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall основал совместное предприятие с «Укроборонпромом», чтобы ремонтировать и производить танки на Украине.

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