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«Если мужчина не зарабатывает 1 млн рублей в месяц, он нищеброд»: в сети бурно обсуждают новую звезду рунета с непомерными аппетитами

«Если мужчина не зарабатывает 1 млн рублей в месяц, он нищеброд»: в сети бурно обсуждают новую звезду рунета с непомерными аппетитами

Интересная жизнь с Vera Star Представьте себе: раннее утро, Госдума. На повестке дня — новый законопроект, по которому мужчина, зарабатывающий меньше миллиона рублей в месяц, должен держаться от женщин как можно дальше.

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