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«Локомотив» попросил ЭСК рассмотреть эпизод с неназначенным пенальти в ворота «Урала»

После матча второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России между «Уралом» и «Локомотивом» (1:0) московская команда обратилась в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть эпизод с неназначенным пенальти в ворота команды из Екатеринбурга.

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