Политика как он...
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Политика как она есть

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Названы сроки восстановления сектора Газа

Названы сроки восстановления сектора Газа

Сектор Газа можно восстановить за пять-семь лет при оказании поддержки и открытии доступа в анклав, сообщил в разговоре с турецкой газетой Hürriyet представитель радикального палестинского движения ХАМАС Сами Абу Зухри.

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Комментарии
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АБ
Александр Балушкин
Кому можно верить, некому, все принимают решения по своей выгоде, народ и население без образования государственности, никто никогда не спрашивал
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