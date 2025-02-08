Названы сроки восстановления сектора Газа

Сектор Газа можно восстановить за пять-семь лет при оказании поддержки и открытии доступа в анклав, сообщил в разговоре с турецкой газетой Hürriyet представитель радикального палестинского движения ХАМАС Сами Абу Зухри.
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