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Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин: «Шнякин и Трушечкин очень хорошо отработали ЧМ-2022. У Генича было достаточно матчей, хотелось дать возможность всем»

Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин: «Шнякин и Трушечкин очень хорошо отработали ЧМ-2022. У Генича было достаточно матчей, хотелось дать возможность всем»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» высказался о работе комментаторов на ЧМ-2022. – Почему комментировать игры непосредственно с места событий вы отправили лишь Дмитрия Шнякина и Романа Трушечкина? – Понятно, что все хотят комментировать чемпионат мира с места, но мы целенаправленно пошли на этот шаг с их руководителем Сергеем Акулининым.

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