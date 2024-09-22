Фигуры и катание: ФИДЕ не решилась вернуть флаг сборной России

Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (ФИДЕ) не поддержала предложение вернуть Россию и Белоруссию на мировую арену в полном объеме — под собственным флагом, с правом участия в командных стартах и организации больших соревнований.
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