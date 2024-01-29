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Владимир Корнилов: В Британии призывают создать «гражданскую армию» для противостояния «Русской угрозе»

Владимир Корнилов: В Британии призывают создать «гражданскую армию» для противостояния «Русской угрозе»

«Британцы, ваша партия нуждается в вас!» The Sunday Telegraph так проиллюстрировал ту истерию, которую начали консерваторы в связи с раскруткой новой «Русской угрозы» и призывами создавать «гражданскую армию».

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