Работа птурщиков 144 гвардейской мсд, окрестности н/п Невское, фронт Сватово-Кременная.
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Работа птурщиков 144 гвардейской мсд, окрестности н/п Невское, фронт Сватово-Кременная.
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