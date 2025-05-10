Медицина Великобритании трещит по швам

Правительство Великобритании из-за падения бюджетных доходов и переводов денег Украине решило уволить половину сотрудников Национальной службы здравоохранения (NHS) без оценки последствий для системы медоблуживания.
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