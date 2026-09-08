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Живая Кубань

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Ночь ада для Киева и Одессы: уничтожены склады крылатых ракет, порты превращены в руины

Ночь ада для Киева и Одессы: уничтожены склады крылатых ракет, порты превращены в руины

Ночь ада для Киева и Одессы: уничтожены склады крылатых ракет, порты превращены в руиныНочь с 7 на 8 сентября запомнится киевскому режиму как одна из самых сокрушительных за последнее время.

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