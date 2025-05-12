Дарья Филяшкина, опекун Ути:– Это мой подопечный, мистер Уточкин. Он метис корги. Утя очень добрый, ласковый, любит людей, но довольно возбудимый.
Игривый Утя
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Дарья Филяшкина, опекун Ути:– Это мой подопечный, мистер Уточкин. Он метис корги. Утя очень добрый, ласковый, любит людей, но довольно возбудимый.
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