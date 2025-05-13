Великое противостояние! Условия России просты: судьбу переговоров в Турции решают за закрытыми дверями

Об этом заявил политолог Сергей Марков в интервью KP.RU. По его мнению, Белый дом на данный момент настаивает на визите Путина в Турцию, куда, в свою очередь, готов прибыть и Зеленский, с целью дать возможность американскому президенту Дональду Трампу сыграть роль посредника в переговорах.
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