Глава Wildberries обвинила бывшего мужа в краже крупной суммы у компании и расшатывании бизнеса

А последние события вокруг офисов маркетплейса Татьяна Ким назвала «разборками в стиле девяностых» Глава компании Wildberries Татьяна Ким записала видеообращение, в котором обвинила бывшего мужа Владислава Бакальчука в дестабилизации ее бизнеса и краже 37 миллиардов рублей у компании.