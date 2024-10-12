Глава Wildberries обвинила бывшего мужа в краже крупной суммы у компании и расшатывании бизнеса

А последние события вокруг офисов маркетплейса Татьяна Ким назвала «разборками в стиле девяностых» Глава компании Wildberries Татьяна Ким записала видеообращение, в котором обвинила бывшего мужа Владислава Бакальчука в дестабилизации ее бизнеса и краже 37 миллиардов рублей у компании.
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