Континентальная часть Китая поддерживает патрулирование береговой охраной акватории Сямэнь-Цзиньмэнь

Пекин, 18 февраля /Синьхуа/ -- Официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь в воскресенье выразила решительную поддержку службе береговой охраны провинции Фуцзянь /Восточный Китай/ в регулярном патрулировании морской акватории Сямэнь-Цзиньмэнь.
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