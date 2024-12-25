info-tses
Новости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

info-tses

230 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Жигилий
    Да там все доказательства лежат на поверхности: Крым в начале прошлого века вошёл в состав тогда РСФСР самостоятельно...В Крыму доказали ...
  • Владимир Карпов
    А почему, как говорит Константинов "в Конституционном суде РФ не планируется рассматривать вопрос признания незаконны...В Крыму доказали ...
  • Владимир Акулов
    Экстремист  : "мы ,мусульмане , имея 4 жены , с помощью высокой рождаемости захватим слабеющую Россию не благода...Генпрокуратура вн...

Депутат Колесник назвал подозрительной скорость крушения судна Ursa Major

Депутат Колесник назвал подозрительной скорость крушения судна Ursa Major Депутат Госдумы, бывший морской офицер Андрей Колесник высказал сомнения по поводу скорости, с которой затонул сухогруз Ursa Major («Большая медведица») в Средиземном море.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх