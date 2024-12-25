Депутат Колесник назвал подозрительной скорость крушения судна Ursa Major Депутат Госдумы, бывший морской офицер Андрей Колесник высказал сомнения по поводу скорости, с которой затонул сухогруз Ursa Major («Большая медведица») в Средиземном море.
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