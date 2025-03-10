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Иван Мезюхо: Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко видит себя канцлером

Иван Мезюхо: Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко видит себя канцлером

Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко видит себя канцлеромТимошенко настолько пластична, что в конце концов она может пойти по пути продвижения идеи сворачивания поста президента на Украине и введения поста даже не премьер-министра, а канцлера.

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