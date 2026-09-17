Taiwan Mulls Nuclear Revival to Cut Its LNG Exposure

Taiwan is moving toward a nuclear comeback barely a year after shutting its last reactor, as soaring LNG prices and mounting dependence on imported gas force a rethink of its energy strategy.
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