Профессор Каплан: монахи-буддисты лучше всего подходят для изучения состояний ума

Буддийские монахи во всех тантрических монастырях следуют этому одному и тому же канону. Это дает ученому уникальную возможность исследовать работу мозга, когда все испытуемые используют единый регламент умственной деятельности.
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