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Джоан Роулинг отвергла существование детей-трансгендеров

Джоан Роулинг отвергла существование детей-трансгендеров

Писательница Джоан Роулинг устроила масштабную дискуссию на своей странице в социальной сети X. Поводом стал пост с заявлением, что «трансгендерных* детей не существует», потому что люди не могут рождаться в неподходящем теле.

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