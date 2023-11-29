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Крым Оперативный

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Подтвержденная сумма ущерба, нанесенного Республике Крым штормовым ветром

Подтвержденная сумма ущерба, нанесенного Республике Крым штормовым ветром

Подтвержденная сумма ущерба, нанесенного Республике Крым штормовым ветром, превысила 1,3 млрд рублей, об ущербе на 802 млн рублей доложили муниципалитеты, сообщил председатель государственного совета региона Владимир Константинов на очередной сессии республиканского парламента.

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