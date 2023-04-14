Военное обозрение

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Украинские аналитики: ВС РФ захватили участок трассы Н20 и часть линии обороны ВСУ под Авдеевкой

Украинские аналитики: ВС РФ захватили участок трассы Н20 и часть линии обороны ВСУ под Авдеевкой

Российские вооруженные силы смогли добиться очевидных успехов в районе Авдеевки. Об этом утверждают украинские военные аналитики в своих последних публикациях.

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