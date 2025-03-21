В Стамбуле на митинг оппозиции вышли более 200 тысяч человек

Более 200 тысяч человек собрались на митинг оппозиции у мэрии Стамбула. Об этом 21 марта сообщил лидер основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции Озгюр Озель в ходе выступления, которое транслировали местные телеканалы.